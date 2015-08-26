Порошенко назначил первого заместителя министра иностранных дел послом в Великобритании
16:20, 26 августа 2015Политика
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Президент Украины Петр Порошенко назначил первого заместителя министра иностранных дел Наталью Галибаренко чрезвычайным и полномочным послом Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.
Президент Украины Петр Порошенко / twitter.com/poroshenko
Об этом говорится в указе главы государства №513 от 26 августа.
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Как сообщал УНИАН, 9 марта 2014 года Кабинет министров назначил Галибаренко первым заместителем министра иностранных дел.
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