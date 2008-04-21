БЮТ удивлен радикализмом Кириленко

Фракция Блока Юлии Тимошенко в Верховной Раде Украины выражает удивление заявлением лидера фракции НУ-НС Вячеслава КИРИЛЕНКО, которое содержит радикальное неприятие самой идеи внесения изменений в Конституцию Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе БЮТ.

“Наш лидер, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, откровенно и честно с парламентской трибуны Совета Европы выступила с идеей перехода к парламентской республике. Фракция Блока Юлии Тимошенко последовательно выступает за принятие изменений в Конституцию и ликвидацию безвластия в стране. Мы действуем честно, откровенно и открыто, приглашая общество и политикум к публичной дискуссии. Мы не стреляем в спину, не скрываем наших намерений от партнеров по демократической коалиции. Поэтому нас несколько озадачил тон лидера фракции НУ-НС, с которым он обвинил нашу политическую силу едва ли не в посягательствах на основы государственного суверенитета”, подчеркнули в БЮТ.

Фракция БЮТ сообщает, что проводит открытые консультации с партнерами по демократической коалиции о внесении изменений в Основной Закон. “Подавляющее большинство членов фракции НУ-НС поддерживают наши идеи и партнерские инициативы, так же как мы поддерживаем их идеи и инициативы относительно принятия новой Конституции”, отмечается в сообщении.

Поэтому, по убеждению БЮТовцев, заявление В.КИРИЛЕНКО “вызвано или же неосведомленностью о сути и содержании процесса внесения изменений в Конституцию, о консолидации усилий демократической коалиции в этом направлении, или же речь идет о сознательной попытке внести раскол в ряды демократических сил, что, очевидно, имеет внепарламентское происхождение”.

“Мы уже не говорим о безосновательных выпадах лидера фракции НУ-НС в адрес парламентаризма и парламентской республики в целом. Сегодня уже всем очевидно, что парламентская форма правления является несопоставимо лучше в сравнении с действующим безвластием”, отмечают в БЮТ.

Как отмечают в БЮТ, “мы не забираем полномочия у Президента, как пытается это подать Вячеслав КИРИЛЕНКО, - мы выступаем за ликвидацию хаоса в государстве”.

Фракция Блока Юлии Тимошенко убеждена, что оптимальные изменения в Конституцию Украины будут внесены в ближайшее время от имени всей демократической коалиции, а сама демократическая коалиция будет обязательно сохранена, “именно потому, что ее участники понимают приоритет необратимого демократического развития страны перед частными амбициями Секретариата Президента”.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 апреля, В.КИРИЛЕНКО высказал мнение, что действия БЮТ по поводу изменений в Конституцию “создают реальную угрозу территориальной целостности и государственной независимости Украины, которые на нынешнем этапе развития страны способна защитить только действенная президентская власть».

В.КИРИЛЕНКО призвал партнеров из БЮТ прекратить разрушение коалиции своим намерением "передать президентские полномочия Верховной Раде".