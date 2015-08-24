Меркель назвала "большим достижением" процесс внесения изменений в Конституцию Украины

"Я категорически хочу сказать, что является большим достижением в Украине, что дискуссия о внесении изменений в Конституцию прошла так, как мы договорились в Минске", - заявила канцлер в понедельник в Берлине по окончании трехсторонней встречи с президентами Украины и Франции Петром Порошенко и Франсуа Олландом, сообщает собственный корреспондент УНИАН.

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По ее словам, "было нелегко найти большинство в украинском парламенте". "Сейчас этот вопрос обсуждается с правовыми экспертами, и именно из этого следует вопрос демократических выборов, которые должны состояться в соответствии с Минскими соглашениями. Это один из ключевых вопросов, которые мы далее будем обсуждать", - подчеркнула Ангела Меркель.

Кроме того, собеседники касались других вопросов - предоставление гуманитарной помощи, освобождение пленных. "Также речь шла о торговых отношениях между Украиной и Россией в связи с введение в действие Соглашения об ассоциации. Об этом мы еще будем говорить", - добавила она.

Канцлер отметила, что эта встреча происходит тогда, когда Украина отмечает свой национальный праздник День Независимости. "Я хочу передать наши поздравления, я знаю, какие тяжелые моменты сейчас переживает украинский народ. Германия и Франция хотят помочь так, как это возможно", - подчеркнула Ангела Меркель.