Порошенко: фейковые выборы на оккупированной части Донбасса угрожают минскому процессу

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Петр Порошенко заявил во время пресс-конференции сегодня в Берлине. "Надеюсь, что основным результатом нашего нынешнего мероприятия (встречи в Берлине - УНИАН) станет деэскалации событий на Донбассе, прекращение кровопролития", - заявил он.

Читайте такжеПорошенко: весь мир ждет от России выполнения Минских соглашений

Петр Порошенко рассказал, что во время встречи была обсуждена крайняя опасность, которую представляют фейковые выборы, запланированные на октябрь-ноябрь на оккупированных территориях Донбасса, и которые не соответствуют требованиям законодательства.

"Мы обсудили крайнюю опасность, которую представляет проведение фейковых выборов 18 октября и 1 ноября не в соответствии с украинским законодательством. И это представляет серьезную угрозу вообще всему минскому процессу", - сказал он.

По его словам, на встрече также обсудили вопрос освобождения заложников - в том числе тех, кто сейчас находится на территории РФ.

Петр Порошенко поблагодарил Ангеле Меркель и Франсуа Олланду за помощь в имплементации Минских соглашений и выполнения технических требований по безвизовому режиму.

Президент также отметил, что Украина неуклонно выполняет взятые обязательства и о прекращении огня, и по отводу техники, и по гуманитарным вопросам.

Глава государства отметил, что сегодня РФ и поддержанные ею боевики являются единственной угрозой мирному процессу на востоке Украины.

Как сообщал УНИАН, 24 августа Петр Порошенко находится с рабочим визитом в Германии. В рамках визита состоялась трехсторонняя встреча Порошенко, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Франсуа Олланда.