Порошенко: фейковые выборы на оккупированной части Донбасса угрожают минскому процессу
Основным результатом переговоров в Берлине с президентом Франции Франсуа Олландом и канцлером Германии Ангелой Меркель должна стать деэскалация ситуации на Донбассе.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Петр Порошенко заявил во время пресс-конференции сегодня в Берлине. "Надеюсь, что основным результатом нашего нынешнего мероприятия (встречи в Берлине - УНИАН) станет деэскалации событий на Донбассе, прекращение кровопролития", - заявил он.
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Петр Порошенко рассказал, что во время встречи была обсуждена крайняя опасность, которую представляют фейковые выборы, запланированные на октябрь-ноябрь на оккупированных территориях Донбасса, и которые не соответствуют требованиям законодательства.
"Мы обсудили крайнюю опасность, которую представляет проведение фейковых выборов 18 октября и 1 ноября не в соответствии с украинским законодательством. И это представляет серьезную угрозу вообще всему минскому процессу", - сказал он.
По его словам, на встрече также обсудили вопрос освобождения заложников - в том числе тех, кто сейчас находится на территории РФ.
Петр Порошенко поблагодарил Ангеле Меркель и Франсуа Олланду за помощь в имплементации Минских соглашений и выполнения технических требований по безвизовому режиму.
Президент также отметил, что Украина неуклонно выполняет взятые обязательства и о прекращении огня, и по отводу техники, и по гуманитарным вопросам.
Глава государства отметил, что сегодня РФ и поддержанные ею боевики являются единственной угрозой мирному процессу на востоке Украины.
Как сообщал УНИАН, 24 августа Петр Порошенко находится с рабочим визитом в Германии. В рамках визита состоялась трехсторонняя встреча Порошенко, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Франсуа Олланда.