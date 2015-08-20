В НАТО заявили, что Россия хочет дискредитировать Альянс
Россия пытается создать условия, в которых НАТО не сможет выполнять свои функции, ставя западный альянс в «шаткое положение» и создавая крайне рискованную ситуацию для Европы.
Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Мартин Демпси, передает "Голос Америки".
По словам Демпси, когда он смотрит на возможности России, то отмечает, что у нее появился довольно грозный потенциал в космосе, в киберпространстве, по крылатым ракетам, по подводным лодкам и в том, что касается других действий, направленных на разрыв коммуникаций.
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«Я считаю, что одним из направлений деятельности России является дискредитация либо – что еще опасней – создание условий, в которых НАТО не сможет выполнить свои функции», – сказал он.
Европа переживает период высокого риска, который связан с возможными ошибками в расчетах, заявил Демпси.
Он сообщил, что пытается поддерживать контакт с российским коллегой, начальником генерального штаба Валерием Герасимовым.
«Я сказал ему, что мы не должны закончить наши карьеры тем, с чего начинали», – рассказал Демпси.
Председатель Объединенного комитета начальников штабов указал на новое наступление российских сепаратистов на востоке Украине, как на зловещее развитие событий, и заявил, что НАТО находится в «шатком положении» по отношению к России.