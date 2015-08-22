Американцы советовали Украине не воевать с Россией за Крым - СМИ

Об этом со ссылкой на статью журналистов-международников Джоша Рогин и Эли Лейк, опубликованной информагентством Bloomberg, сообщает в субботу Deutsche Welle.

Как отмечается, в США на тот момент учитывали, что правительство Украины было временным, и считали, что украинская армия не сможет противостоять российским отрядам спецназначения. Также, согласно сообщению, не было ясности относительно истинных намерений РФ и ее президента Владимира Путина. Вашингтон также опасался того, что начало Украиной военных действий в Крыму могло бы стать причиной для полномасштабной интервенции со стороны России, говорится в материале.

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Собеседники журналистов среди украинского и американского руководства утверждают, что рекомендации Вашингтона были "советом, а не распоряжением".

По данным источников, похожие рекомендации Киев получал и от правительств европейских государств. В материале отмечается, что сейчас ряд экспертов и официальные лица в США считают предоставленные ранее рекомендации ошибочными, а тогдашняя позиция привела к еще большей агрессии со стороны российского президента Путина.

Как отмечают авторы статьи, среди представителей украинской власти в то время также были споры относительно того, стоит ли вести силовое противостояние в Крыму. Украинское правительство даже обращалось в Вашингтон с вопросом о возможности оказания военной поддержки. "Украинцы знали, что без скорой и существенной американской помощи военная операция по защите Крыма не имела бы многих шансов на успех", - отмечают авторы статьи.

Белый дом в свою очередь отказался комментировать эту информацию. В то же время главный чиновник президентской администрации заявил, что Вашингтон окажет давление на Россию до полного выполнения Минских договоренностей и восстановления территориальной целостности Украины.