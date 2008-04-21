Довгий: в штабах наших конкурентов - паника

«Виталий КЛИЧКО и его штаб открыли очередной судебный фронт против действующего киевского мэра Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО», - заявляет секретарь Киеврады Олесь ДОВГИЙ, комментируя сегодняшнее рассмотрение иска Виталия КЛИЧКО к Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ Окружным административным судом Киева. Об этом сообщает пресс-служба Киевского городского Совета.

«Я убежден, что этот очередной иск не имеет правового основания. Это обычная паника, которую в штабах наших конкурентов вызвали электоральные настроения киевлян», - считает ДОВГИЙ. По его словам, результаты многочисленных социологических исследований свидетельствуют о неминуемой победе действующего городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО на досрочных выборах.

«Таким образом, динамический рост рейтинга Леонида Михайловича и его команды вынуждают наших оппонентов прибегать к все более циничным и нечестным методам, - убежден секретарь Киевсовета. - На прошлой неделе я предупреждал, что такое положение вещей может вызвать у наших политических оппонентов желание либо сорвать избирательный процесс в столице, или же осуществить попытку снять нашего кандидата в мэры и Блок Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО с регистрации в конце избирательной гонки».

«Похоже на то, что сегодня именно к этому последнему сценарию решили прибегнуть штабисты Виталия КЛИЧКО», - подчеркнул он.