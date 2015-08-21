Группа известных украинцев выступила с заявлением относительно изменений в Конституцию

"Мы, участники инициативы "21 ноября", поддерживаем Обращение украинских общественных деятелей к Президенту Украины и Верховной Раде Украины от 13 августа 2015 года относительно невозможности установления в Конституции Украины особого статуса местного самоуправления в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей", - говорится в обращении.

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По мнению участников инициативы, внесения изменений в Конституцию Украины, запускают реформу децентрализации и судебную реформу, которые своевременны и чрезвычайно важны.

В то же время группа выступает "категорически против того, чтобы менять Конституцию Украины под давлением военного агрессора и даже геополитических союзников. Конституция Украины должна отражать интересы исключительно народа Украины, так как является основополагающим стратегическим документом, с помощью которого негоже решать текущие политические задачи".

В обращении подчеркивается, что внесение изменений в Конституцию Украины, определяющих особый статус оккупированных территорий, является началом разрушения конституционного строя и украинской государственности.

"Мы считаем, что в процессе подготовки изменений к Конституции Украины были отвергнуты как нормы демократического государства, предусматривающие широкое общественное обсуждение и разъяснение сути изменений, так и мнение ведущих украинских экспертов-юристов и общественных деятелей о невозможности внесения этих изменений в Конституцию Украины. Мы убеждены, что подавляющее большинство украинских граждан не понимает сущности этих изменений из-за недостаточной публичной коммуникаци, а большинство тех, кто понимает, поддерживает нашу отрицательную позицию", - подчеркнули в обращении.

Участники инициативы "21 ноября" призвали народных депутатов Украины изъять из проекта изменений к Конституции Украины пункт 18 переходных положений.

"Мы призываем Президента Украины отказаться от политического давления на Верховную Раду Украины относительно принятия указанных изменений. Мы призываем всех граждан Украины стать на защиту конституционного строя", - акцентировали в обращении.

Как известно, инициатива "21 ноября" не является политической организацией и не принимает участия в выборах. Поэтому заявления не носят политического характера и не связаны с предвыборной агитацией. Среди участников инициативы: Владимир Вятрович, Михаил Винницкий, Ваче Давтян, Андрей Длигач, Сергей Жадан, Саид Исмагилов, Кирилл Карабиц, Георгий Коваленко, Александра Коваль, Всеволод Кожемяко, Саша Кольцова, Александр Ксенофонтов, Андрей Курков, Дмитрий Кутовой, Руслана Лыжичко, Юрий Логуш, Даниил Пасько, Валерий Пекар, Мирослав Попович, Светлана Ройз, Александр Ройтбурд, Ярослав Рущишин, Ахтем Сеитаблаев, Виталий Сыч, Александр Ткаченко, Влад Троицкий, Андрей Федоров, Евгений Уткин.

Как сообщал УНИАН, по словам председателя Верховной Рады Владимира Гройсмана, 31 августа состоится внеочередное заседание парламента, на котором будет рассмотрен законопроект о децентрализации: "После проведения консультаций с народными депутатами Украины мы приняли решение, что это произойдет 31 августа, когда мы рассмотрим очередной вопрос изменений к Конституции Украины в части децентрализации власти".