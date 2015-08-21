Гройсман: внеочередное заседание Рады пройдет 31 августа

Об этом в эфире 5 канала сообщил председатель Верховной Рады Владимир Гройсман.

С его слов, на анонсированном заседании будут рассмотрен законопроект по децентрализации: "После проведения консультаций с народными депутатами Украины мы приняли решение, что это произойдет 31 августа, когда мы рассмотрим очередной вопрос изменений к Конституции Украины в части децентрализации власти".

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Также Гройсман сообщил, что уже на следующей сессии планируется окончательно принять этот закон: "Когда будут проведены консультации с народными депутатами, может быть окончательное голосование в 300 голосов и более относительно изменений к Конституции в части децентрализации. И следующая сессия начнется 1 сентября".

Как сообщал УНИАН ранее, ряд народных депутатов сообщили, что предварительной датой проведения заседания Верховной Рады является 31 августа. Позже, первый заместитель председателя Верховной Рады Андрей Парубий не исключил, что парламент 27 августа проведет пленарное заседание для рассмотрения законопроекта о внесении изменений в Конституцию Украины относительно децентрализации власти.