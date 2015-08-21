Кравчук считает, что голосовать за изменения в Конституцию надо после местных выборов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время пресс-конференции.

Кравчук отметил, что в вопросе голосования за изменения в Конституцию в части децентрализации необходимо учитывать «ситуацию, которая может сложиться на время голосования».

«Я предлагал бы еще раз посмотреть на те позиции изменений, которые могут быть использованы против Украины, и не только в украинском обществе, но и за его пределами», - сказал он.

Экс-президент подчеркнул, что «мы не имеем никакого права на то, чтобы оставить в Конституции хоть запятую, хоть слово, которое могло бы вызвать политическое, экономическое и международное недоразумение».

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Отвечая на вопрос, необходимо ли будет в предложенных изменениях что-то дорабатывать, Кравчук отметил, что «для этого и будет голосование в Верховной Раде».

«Можно не дорабатывать, а внести во время голосования соответствующие изменения. Но здесь изменения не должны касаться глубоких качественных переформулировок, потому что тогда нужно будет второй раз подавать в Конституционный Суд», - добавил он.

Кравчук выразил мнение, что местные выборы помогут понять, какие положения о децентрализации надо будет «тщательнее пересмотреть».

«Возможны некоторые уточнения и даже изменения. Я этого не исключаю. И поэтому я не рекомендую до выборов голосовать Верховной Раде. Еще посмотреть, проанализировать и уже где-то, может, в ноябре или декабре выйти на голосование», - отметил экс-президент.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 16 июля направила в Конституционный Суд проект изменений в Конституцию (о децентрализации власти) для получения заключения о соответствии требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины.

31 июля КС обнародовал заключение по законопроекту, признав его соответствующим Конституции Украины и не направленным на ликвидацию независимости или нарушение территориальной целостности Украины.

В соответствии с регламентом Верховной Рады, парламент предварительно одобрит законопроект (в первом чтении) минимум 226-ю голосами. Затем на следующей сессии для окончательного принятия закона о внесении изменений в Конституцию необходимо не менее 300 голосов парламентариев.

Председатель Верховной Рады Владимир Гройсман заявил, что внеочередное заседание Верховной Рады, на котором будет рассматриваться законопроект о внесении изменений в Конституцию о децентрализации власти, состоится в понедельник, 31 августа.