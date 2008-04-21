Премьер-министр Украины, лидер БЮТ Юлия Тимошенко получила удостоверение кандидата в депутаты Киевского городского совета. Об этом сообщает пресс-служба ее Блока.

Как известно, Тимошенко возглавила предвыборный список БЮТ в городской совет.

Премьер-министр убеждена, что ее работа в городском совете принесет конкретную помощь киевлянам.

„Это - демонстрация ответственности перед Киевом за качество списка, за каждого депутата, за решения, которые принимаются”, - напомнила лидер БЮТ.

По словам Юлии Тимошенко, она как депутат Киеврады лично будет держать руку на пульсе всех событий в Киеве, и не допустит такой нахальной коррупции, которая раньше существовала в городском совете в вопросах выделения земли и распоряжении коммунальным имуществом.

Юлия Тимошенко также выразила уверенность в том, что ее личное участие в роботе Киевсовета станет гарантией создания демократического большинства в горсовете.