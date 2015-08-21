Кремль выдвигает Украине невыполнимые требования по Донбассу - СМИ

Об этом рассказал источник в парламентской фракции "Блока Петра Порошенко", пишет Апостроф.

"Уже ясно, что Минские соглашения по ряду пунктов невыполнимы — например, в части проведения выборов, на которые у нас и Москвы с сепаратистами совершенно разные взгляды. Кремль хочет, чтобы мы вели напрямую переговоры с "ДНР" и "ЛНР", а это недопустимо хотя бы из-за нынешних руководителей псевдореспублик. Рада будет работать с поправками в Конституцию. И времени хватает — сессия длится до 2 февраля. Но дело в том, что 31 декабря Минские соглашения умирают сами по себе", - считает он.

По словам собеседника издания, изменения в Конституцию Украины, касающиеся децентрализации и предполагающие, среди прочего, временный порядок особого самоуправления для оккупированных районов Донбасса, вполне вероятно, не будут приняты в скором времени.

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"На следующей сессии 300 (необходимых для окончательного принятия такого законопроекта - УНИАН) голосов за президентский законопроект однозначно не будет. Те 288 голосов - это максимум, что дала эта Рада", - считает он.

По словам источника, в администрации президента заинтересованы вести процесс изменения Конституции, но не доводить его до логического завершения в ближайшее время.

Как сообщал УНИАН, по словам председателя Верховной Рады Владимира Гройсмана, 31 августа пройдет внеочередное заседание парламента, на котором будет рассмотрен законопроект по децентрализации: "После проведения консультаций с народными депутатами Украины мы приняли решение, что это произойдет 31 августа, когда мы рассмотрим очередной вопрос изменений к Конституции Украины в части децентрализации власти".