Кравчук: Минские договоренности не работают, нужно переходить к другому формату

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время пресс-конференции в Киеве.

По мнению Кравчука, Минские соглашения не дали ожидаемого результата. «Я не могу привести вам ни одного примера, когда Минские соглашения дали положительный результат, что изменилось к лучшему на Донбассе. Так, Минские соглашения не работают. Можно ли сейчас что-то сделать, чтобы они заработали в таком формате? Думаю, нет. Нам нужно искать другие возможности для перевода минского формата в формат, скажем, женевский или будапештский. Я сторонник будапештского формата, но могли бы согласиться на женевский с участием США», - сказал Кравчук.

Читайте такжеКравчук предлагает Путину провести публичную встречу с Порошенко

Ранее УНИАН сообщал, что министр иностранных дел России Сергей Лавров в очередной раз обвинил Украину в «искусственном нагнетании ситуации», «недоговороспособности», нежелании «прямого диалога с Донецком и Луганском» и других «нарушениях Минских договоренностей».

Накануне МИД Украины сообщил, что в ходе консультаций российской стороне растолкуют изменения в Конституцию Украины и их соответствие Минским договоренностям. Инициатором встречи выступила Германия. Также на встрече будут присутствовать эксперты Венецианской комиссии. Украину представят Сергей Головатый и Роман Бессмертный.