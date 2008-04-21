Черновецкий сел писать «Исповедь мэра»

Мэр Киева Леонид Черновецкий решил написать книгу о своей работе в Киевском городском совете.

Будущее произведение пера Черновецкого будет называться "Исповедь мэра", пишет КП в Украине.

"Я, кстати, скоро презентую свои впечатления о работе в Киевсовете... это будет маленькая книга, она будет называться "Исповедь мэра", - похвастался Черновецкий во время субботника в парке Победы.

Он считает, что ему есть о чем написать, особенно если вспомнить смешные случаи.

В качестве примера он напомнил, как во время сессии Киевсовета, его за палец укусил депутат Верховной Рады от Блока Юлии Тимошенко Анатолий Семинога.

После этого будущий писатель Черновецкий покатался на водном детском аттракционе.