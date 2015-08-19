В МИД Украины прокомментировали возможность участия Польши в переговорах по Донбассу

Об этом в эфире "5 канала" заявил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Он отметил, что нормандский формат переговоров можно изменить только тогда, когда все стороны договорятся об этом.

При этом Кулеба заявил, что сейчас Украину "удовлетворят любые инструменты, которые позволят достигнуть необходимого результата".

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Кроме того, дипломат отметил необходимость просчитывать последствия из-за изменения формата.

"Если мы расширяем переговорный формат, например, за счет Польши, то действуют ли Минске договоренности, под которыми подписались только четыре лидера?", - спросил посол.

Также он добавил, что "на всех этих вещах, безусловно, будет играть Россия, поэтому не следует воспринимать изменение формата как панацею от всех болезней".

Ранее УНИАН сообщал, что президент Польши Анджей Дуда предложил украинскому коллеге Петру Порошенко новый формат мирных переговоров по ситуации в Донбассе: с участием сильнейших европейских государств, а также стран-соседей Украины, в том числе и Польши.