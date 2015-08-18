В "УКРОПе" считают, что объединение не спасет рейтинги партий Кличко и Порошенко

Так член Политсовета "Украинского объединения патриотов – УКРОП" Дмитрий Симанский прокомментировал объединение партии "Солидарность" – Блок Петра Порошенко" и партии "УДАР" в эфире канала "112 Украина" сегодня, 18 августа.

"Кучма строил КПСС, Ющенко строил "Нашу Украину", Янукович построил Партию регионов в формате "всех – под себя". Теперь Порошенко строит огромного монстра с мизерными рейтингами", – сказал Симанский.

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Политик считает, что объединение политсил киевского мэра и президента, к которому, по некоторой информации, может присоединиться и партия премьер-министра ("Народный фронт" - УНИАН), было вынужденной мерой, призванной сложить рейтинги партий Кличко и Порошенко. Но на самом деле никакого суммирования рейтингов не произойдет.

"На каждого из них (участников объединенной партии – УНИАН) будет падать доля ответственности другого. Например, господин Кличко с его "прекрасной" политикой в Киеве сразу же потянет вниз рейтинг этого объединения. Господин Порошенко, который не может определиться, воюем мы с Россией или торгуем, тоже потянет вниз. Господин Яценюк с его "художествами" – начиная от дележа Черноморского шельфа и заканчивая "эффективной" деятельностью в качестве премьер-министра – та же история", – считает Симанский.

Как сообщал УНИАН, "УДАР" и БПП намерены объединиться в одну партию под названием "Удар-Солидарность", возглавит новое объединение Кличко.