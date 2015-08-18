"УДАР" и БПП объединяются, лидером новой партии станет Кличко - СМИ

Об этом заявили источники в партии "Удар", передает "Украинская правда".

"27 августа будет объединительный съезд, на котором все будет решено, в каком формате предстоит объединение", - сказал источник.

Кроме того, планируется, что на съезде будет принято решение о создании партии под названием "Удар-Солидарность".

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По словам источника, Кличко возглавит новую партию. "Также будет изменен состав политсовета и президиума", - добавил он.

Также собеседник рассказал изданию, что об объединении договаривались Виталий Кличко и Петр Порошенко. "Есть соответствующий меморандум между двумя лидерами партии, но подробности мы пока не оглашаем", - сказал он.

Ранее первый заместитель председателя фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде Игорь Кононенко сообщил, что сегодня продолжается объединительный процесс двух политических сил - БПП и "УДАРА". Он выразил надежду, что политическим силам удастся договориться на предстоящем съезде по большинству вопросов.