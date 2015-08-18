В Раде предлагают упростить процедуру голосования на выборах для переселенцев

Текст законопроекта размещен на сайте парламента.

Предлагается установить, что принадлежность гражданина к соответствующей территориальной громаде и его проживание на соответствующей территории определяется его зарегистрированным местом жительства согласно Закону Украины "О свободе передвижения и свободном выборе места проживания в Украине".

Для внутренне перемещенных лиц, которые согласно Закону Украины "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц" получили такой статус, принадлежность к соответствующей территориальной громаде и проживание на соответствующей территории определяется (на период наличия статуса) его фактическим местом жительства, адрес которого проставляется в справке о взятии на учет внутренне перемещенного лица.

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Избиратель, который на день выборов находится за пределами населенного пункта, в котором он проживает, участия в местных выборах не принимает, кроме случаев, предусмотренных статьей 30 Закона и частью четырнадцатой статьи 34 настоящего Закона.

При этом положения части третьей статьи 7 Закона Украины "О Государственном реестре избирателей" применяется на местных выборах только по обращению внутренне перемещенного лица.

Кроме того, устанавливается, что внутренне перемещенное лицо, которое согласно статье 70 Конституции Украины имеет право голоса, обращается с мотивированным заявлением о временном изменении места голосования без изменения избирательного адреса (на период проведения местных выборов) в орган ведения Государственного реестра избирателей, полномочия которого распространяются на территорию, к которой относится адрес места фактического проживания, указанный в справке о взятии на учет внутренне перемещенного лица.

Факт наличия у иностранного гражданина статуса внутренне перемещенного лица может быть проверен органом ведения Государственного реестра избирателей путем обращения в соответствующий орган, которым выдана справка о взятии на учет внутренне перемещенного лица.