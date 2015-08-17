МИД направил России ноту протеста из-за очередного визита Путина и Медведева в оккупированный Крым
Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным осуществлением высшим руководством Российской Федерации 17 августа 2015 года несогласованного с Украиной визита на территорию Автономной Республики Крым.
Об этом говорится в заявлении МИД Украины, обнародованном на сайте ведомства.
Отмечается, что соответствующая нота протеста с требованием объяснить причины демонстративного неуважения президентом РФ Владимиром Путиным, председателем российского правительства Дмитрием Медведевым и другими должностными лицами Российской Федерации действующего законодательства Украины и норм международного права и прекратить практику таких визитов, направлена в МИД РФ.
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«Несмотря на возмущение, которое вызывает сознательное и намеренное пренебрежение первыми лицами России ключевых принципов международного права и законодательства Украины, в очередной раз обращаем внимание российской стороны на необходимость соблюдения Порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее, утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины №367 от 4 июня 2015 года. Напоминаем, что нарушение указанного Порядка предусматривает привлечение к ответственности в соответствии с действующим законодательством», - сказано в заявлении.
МИД Украины подчеркивает, что попытки Кремля интерпретировать эти несогласованные визиты в Украину как внутригосударственные поездки являются ничтожными.
«АР Крым и г.Севастополь являются и будут оставаться неотъемлемой частью Украины для всего цивилизованного мира, который дал надлежащую оценку действиям российской стороны, введя соответствующие ограничительные меры», - подчеркнули в МИД Украины.