В Одессе Саакашвили, Климкин и Макей обсудили перспективы взаимодействия в сфере логистики и транспорта

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ОГА.

«Председатель ОГА Михеил Саакашвили провел переговоры с Министром иностранных дел Республики Беларусь Владимиром Макеем, в которых также приняли участие Министр иностранных дел Украины Павел Климкин, советник президента Украины Руслан Демченко, заместитель председателя ОГА Юлия Марушевская», - заявили в пресс-службе.

В ходе встречи, как отметили в обладминистрации, стороны обсудили приоритеты экономического сотрудничества и роль регионов в развитии украинско-белорусского диалога, перспективы взаимодействия в сфере логистики и транспорта, а также рассмотрели возможности наращивания транзита белорусских товаров по территории Украины.

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Ранее УНИАН сообщал, что Беларусь готова обсуждать возможные проблемы в торгово-экономических отношениях в связи с созданием зоны свободной торговли между Украиной и ЕС.