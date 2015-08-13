Мэры 10 городов Киевщины идут на выборы единой политической силой

Совместное заявление они обнародовали в четверг.

Так, новую политическую силу "Наш край" на местных выборах в Киевской области будут представлять мэр Борисполя Анатолий Федорчук, Яготина - Наталья Дзюба, Броваров - Игорь Сапожко, Боярки - Тарас Добривский, Фастова - Михаил Нетяжук, Березани - Анатолий Дунаенко, Обухова - Александр Левченко, Бучи - Анатолий Федорук и мэр Славутича с 1990 по 2015 год Владимир Удовиченко.

Также о своей готовности присоединиться к партии "Наш край" заявил мэр Белой Церкви Василий Савчук.

Как сообщил мэр Борисполя Анатолий Федорчук, у городских голов в условиях децентрализации появился шанс получить свободу на местах от должностных лиц разного ранга, которые назначены по квотам партий.

По словам Владимира Удовиченко, экс-мэра Славутича, выборы-2015 станут для местных общин "важной битвой".

"Новый закон и децентрализация - это шанс перестать зависеть от администраций, министров, партийных лидеров из столицы и всех, кто паразитирует на местных общинах и использует местных лидеров ради их рейтинга", - заявил Удовиченко.

По словам мэра Боярки Тараса Добривского, в городских голов на местных выборах "появился шанс создать собственную партию мэров - "Наш край", не подконтрольную партийным "монстрам".

Напомним, 30 июля в Киеве была презентована новая политическая сила "Наш край". В партию вошли народный депутат из Харькова Александр Фельдман, из Одесской области - Антон Киссе, нардеп VII созыва из Запорожья Сергей Кальцев, мэры Николаева и Мариуполя Юрий Гранатуров и Юрий Хотлубей, а также экс-первый заместитель председателя КГГА Александр Мазурчак. Кроме того, к "Нашему краю" планирует присоединиться ряд мэров Николаевской, Херсонской, Одесской и других областей.