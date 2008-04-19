Партия регионов налево не пойдет?

В новой программе Партии регионов, которую планируется сегодня обсудить и утвердить на XI съезде партии, усилены положения о НАТО и статусе русского языка.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил народный депутат Украины Виктор ТИХОНОВ.

«Приоритеты партии остались теми же, а вместо, как говорили журналисты, ослабления положений о НАТО и русском языке, они наоборот будут усилены. Мы идем по тому же курсу», - сказал В.ТИХОНОВ.

По его словам, на съезде Партии регионов никаких особых революций не произойдет. «Устав и программа партии подтверждают те направления, по которым мы работали и раньше», - подчеркнул он.

В.ТИХОНОВ также сообщил, что сегодня на съезде в качестве идеологии партии планируется утвердить центристскую, а не левоцентристскую идеологию.

Как сообщал УНИАН, народный депутат Тарас ЧОРНОВИЛ (Партия регионов) в интервью газете “Україна молода” от 18 апреля заявил, что на съезде партия намерена утвердить левоцентристскую идеологию. “Регионы” избрали левоцентризм», - сказал депутат. Он также сообщил, что Партия регионов планирует присоединиться к Европейской социалистической партии. “Кстати, показательно, что у нас на съезде будет делегация Европейской социалистической партии, о присоединении к которой мы будем вести речь”, - добавил он. При этом Т.ЧОРНОВИЛ считает, что левоцентристская идеология не противоречит наличию в партии многих представителей мощного капитала. В то же время, Т.ЧОРНОВИЛ убежден, что Партия регионов должна была избрать правоцентристскую идеологию. “По моему личному мнению, мы должны быть правоцентристами. Но я оказался в меньшинстве. Но это можно стерпеть, поскольку европейский социализм все равно намного правее, нежели украинские либералы. И это, по крайней мере, лучше, чем как в БЮТ: то они крайние правые, то левеют и вступают в Социнтерн, то опять стали правыми”, - подчеркнул Т.ЧОРНОВИЛ.