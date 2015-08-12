Украина и Беларусь хотят активизировать обустройство границ

Украина и Беларусь намерены активизировать обустройство границ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Киеве заявили министры иностранных дел двух стран Павел Климкин и Владимир Макей.

«Что касается обустройства границы, то процесс поступательный. Конкретную дату сказать сложно, поскольку обустройство границы - это сложный процесс», - сказал глава МИД Беларуси Макей.

По его словам, на это потребуется как минимум несколько ближайших лет. Макей отметил, что президент Белоруси Александр Лукашенко поставил чёткую задачу по обустройству границы со всеми странами-соседями.

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«Мы надеемся, что в этом году продвинемся в плане демаркации границы с Украиной. У нас запланировано на 2014-2015 годы обустроить порядка 580 км. Подавляющая часть работы уже выполнена», - сказал Макей.

Он отметил, что с учетом сложной финансово-экономической ситуации в Украине и Беларуси «было бы неплохо, если бы наши европейские партнеры оказали в этом содействие».

В свою очередь, Климкин отметил, что это будет европейская граница, которая ни в коем случае не будет разделять украинцев и белорусов, которые ездят друг к другу в гости. «Это не будет преградой для межлюдских контактов. Мы делаем именно европейский образец этой границы, мы последовательно работаем», - сказал Климкин.

По словам министра, конечную дату окончания процесса назвать сегодня нельзя, поскольку некоторые участки границы проходят по болотистым местам, и необходимо еще понять, сколько дополнительно финансов потребуется.