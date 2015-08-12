Членов комиссии антикоррупционного агентства изберут повторно

Об этом он сообщил премьер-министр Арсений Яценюк.

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"Чтобы такой конкурс был проведен, правительство сегодня внесет изменения в свое распоряжение. Мы предлагаем всем общественным организациям, лицам, которые были избраны, принять участие в этом конкурсе и назначить абсолютно независимый и безупречный состав конкурсной комиссии, которая в будущем назначит безупречного руководителя Национального антикоррупционного агентства и его заместителя”, - сказал Арсений Яценюк.