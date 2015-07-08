Порошенко передал депутатам реакцию украинцев на "кредитный закон": вы - безответственные негодяи

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на совещании с председателями областных, Киевской городской государственных администраций с участием руководства центральных органов власти и правоохранительных органов сегодня в Одессе.

По словам главы государства, закон о реструктуризации валютных кредитов «ведет к тотальному коллапсу банковской системы, к тотальному уничтожению золотовалютных резервов Украины».

Порошенко назвал этот закон «абсолютно популистским», добавив, что он «за счет средств всех налогоплательщиков отдает преимущество 65 тысячам заемщиков, которые просто не могут или не хотят платить кредиты».

Также президент считает, что «часть депутатов, которая голосовала за это, оказывается, являются владельцами огромного количества валютных кредитов».

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«Это просто коррупция, когда ты под себя пишешь закон, чтобы просто не возвращать деньги. А еще и финансируешь кредитные майданы, пытаясь дестабилизировать власть», - добавил Порошенко.

«Меня радует реакция ответственной Украины, реакция ответственных украинцев. Политики, которые вышли, ожидая аплодисментов, получили реакцию: «Вы негодяи, безответственные, непрофессиональные, популистские, которые ведут страну к уничтожению», - резюмировал президент.

Как сообщал УНИАН, 2 июля парламент принял закон №1558-1, обязывающий банки реструктуризировать все потребительские кредиты, полученные для приобретения любого имущества, без ограничения суммы задолженности, по курсу на дату заключения такого договора (то есть, в большинстве случаев, по курсу 5,05 грн за доллар). За закон проголосовали 229 народных депутатов при необходимых 226.

В то же время в парламенте уже зарегистрирован проект постановления о переголосовании данного закона в связи с нарушением регламента ВР, в частности, из-за неперсонального голосования.