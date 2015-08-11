Кандидатом в мэры от БПП стал фигурант реестра коррупционеров

17:12, 11 августа 2015
Политика
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Временно исполняющий обязанности мэра Умани Александр Цебрий, которого Блок Петра Порошенко выдвинул кандидатом в мэры Умани в Черкасской области, включен в Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные правонарушения Министерства юстиции Украины.

Кандидатом в мери від БПП став фігурант реєстру корупціонерів / vch-uman.in.ua

Об этом в эфире телеканала «Рада» сообщил политический эксперт Валентин Гладких.

«Властям надо подумать над тем, кого они выдвигают на местных выборах. Сегодня в список президентской партии попадают люди с не очень чистой биографией. Пример тому – БПП выдвигает кандидатом на мэра Умани Александра Цебрия, которого внесли в реестр коррупционеров», - пояснил Гладких.

Напомним, ранее председатель БПП «Солидарность» в Черкасской области Василий Фурман объявил, что кандидатом от партии в городе Умань будет Александр Цебрий.

Позже Цебрия  внесли в Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные правонарушения Министерства юстиции Украины на основании протокола о коррупции.

Как отмечается, чиновник, пользуясь служебным положением, передал земли коммунальной собственности под «Цветочный павильон» в свою собственность.

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