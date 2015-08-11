Кандидатом в мэры от БПП стал фигурант реестра коррупционеров
Временно исполняющий обязанности мэра Умани Александр Цебрий, которого Блок Петра Порошенко выдвинул кандидатом в мэры Умани в Черкасской области, включен в Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные правонарушения Министерства юстиции Украины.
Об этом в эфире телеканала «Рада» сообщил политический эксперт Валентин Гладких.
«Властям надо подумать над тем, кого они выдвигают на местных выборах. Сегодня в список президентской партии попадают люди с не очень чистой биографией. Пример тому – БПП выдвигает кандидатом на мэра Умани Александра Цебрия, которого внесли в реестр коррупционеров», - пояснил Гладких.
Напомним, ранее председатель БПП «Солидарность» в Черкасской области Василий Фурман объявил, что кандидатом от партии в городе Умань будет Александр Цебрий.
Позже Цебрия внесли в Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные правонарушения Министерства юстиции Украины на основании протокола о коррупции.
Как отмечается, чиновник, пользуясь служебным положением, передал земли коммунальной собственности под «Цветочный павильон» в свою собственность.