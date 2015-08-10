Климкин проведет переговоры с главами МИД стран "нормандской четверки"
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин по поручению президента Украины Петра Порошенко проведет переговоры с главами МИД стран "нормандской четверки".
Об этом Климкин написал в Twitter.
"По поручению Порошенко проведу разговор с главами МИД "нормандской четверки", - сообщил министр.
Как сообщал УНИАН, Порошенко поручил Климкину провести срочные консультации с министрами иностранных дел стран "нормандской четверки" в связи с обострением ситуации на Донбассе.
"Поручил министру Павлу Климкину провести срочные консультации на уровне МИД стран Нормандской четверки по развитию ситуации на Донбассе", - написал президент в Twitter.
Российско-террористические войска увеличили количество обстрелов сил АТО на Донбассе. 9 августа режим прекращению огня был нарушен 127 раз.
Сегодня, 10 августа, ночью боевики при поддержке тяжелой бронированной техники, танков и БТРов атаковали украинские войска в районе Старогнатовки.
Порошенко поручил МИД проинформировать действующего председателя ОБСЕ, государства - участников "нормандского формата", Евросоюз и НАТО об обострении ситуации на Донбассе и об угрозе срыва плана мирного урегулирования.
На доручення @poroshenko проведу розмову з главами МЗС Нормандської четвірки.
— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) August 10, 2015