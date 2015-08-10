Климкин проведет переговоры с главами МИД стран "нормандской четверки"

16:42, 10 августа 2015
Политика
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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин по поручению президента Украины Петра Порошенко проведет переговоры с главами МИД стран "нормандской четверки".

Климкин, МИД / Фото: УНИАН

Об этом Климкин написал в Twitter.

"По поручению Порошенко проведу разговор с главами МИД "нормандской четверки", - сообщил министр.

Как сообщал УНИАН, Порошенко поручил Климкину провести срочные консультации с министрами иностранных дел стран "нормандской четверки" в связи с обострением ситуации на Донбассе.

"Поручил министру Павлу Климкину провести срочные консультации на уровне МИД стран Нормандской четверки по развитию ситуации на Донбассе", - написал президент в Twitter.

Российско-террористические войска увеличили количество обстрелов сил АТО на Донбассе. 9 августа режим прекращению огня был нарушен 127 раз.

Сегодня, 10 августа, ночью боевики при поддержке тяжелой бронированной техники, танков и БТРов атаковали украинские войска в районе Старогнатовки.

Порошенко поручил МИД проинформировать действующего председателя ОБСЕ, государства - участников "нормандского формата", Евросоюз и НАТО об обострении ситуации на Донбассе и об угрозе срыва плана мирного урегулирования.

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