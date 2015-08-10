МИД безотлагательно проинформирует ОБСЕ, ЕС и НАТО об обострении ситуации на Донбассе
Министерство иностранных дел безотлагательно проинформирует действующего председателя ОБСЕ, государства-участники «нормандского формата», ЕС и НАТО об обострении ситуации на Донбассе и угрозе срыва плана мирного урегулирования.
Об этом говорится в заявлении МИД Украины относительно эскалации ситуации на Донбассе.
В ведомстве обращают внимание на значительную интенсификацию провокаций, обстрелов и целенаправленных атак на позиции сил Антитеррористической операции со стороны поддерживаемых Россией боевиков. «Только за последние несколько дней существенно возросло количество обстрелов не только позиций украинских подразделений, но и гражданских объектов. Атака силами до батальонной тактической группы при поддержке тяжелой бронированной техники, танков и БТРов в направлении населенного пункта Старогнатовка, осуществленная 10 августа, является тревожным признаком дальнейшей эскалации ситуации», - подчеркивается в заявлении.
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По убеждению МИД, обстрелы, наступательные действия российско-террористических войск, запугивание наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ – все это является частью сознательно выбранной опасной линии на срыв Минских договоренностей.
В МИД настаивают, что «российская сторона должна принять немедленные меры для того, чтобы прекратить действия, которые несут Украине разрушение и смерть, угрожают безопасности и стабильности на всем европейском континенте».