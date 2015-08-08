Центр контроля за прекращением огня в зоне АТО озвучил дальнейшие планы боевиков по Донбассу

Как заявил руководитель украинской стороны СЦКК генерал-майор Борис Кременецкий, при этом боевики препятствуют проведению ремонтно-восстановительных работ, прибегая к обстрелам ремонтников, пишет Украинская правда.

"Попытки боевиков дестабилизировать обстановку на востоке не прекращаются", - отметил он.

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Так, 7 августа в 11:10 во время проведения ремонта одной из трех ветвей водопровода в районе н.п. Спартак на окраине Донецка боевики демонстративно обстреляли ремонтников коммунального предприятия "Вода Донбасса" и наблюдателей СММ ОБСЕ.

После того, как мины начали разрываться в 600 метрах, ремонтные работы были остановлены, ремонтная бригада и наблюдатели покинули опасный участок.

"В этом обстреле боевики традиционно обвинили ВСУ. При этом наблюдатели СЦКК и СММ ОБСЕ, которые были на наблюдательном пункте "Авдеевка" напротив Спартака, любых выходных выстрелов со стороны позиций ВСУ на то время не наблюдали", - отметили в СЦКК.

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"В ответ" террористы начали стрелять из 122-мм артиллерийских систем, 120 мм минометов и стрелкового оружия уже по территории подконтрольной ВСУ: были обстреляны Шахта Бутовка и район Старой Авдеевки.

В 11:15 террористы обстреляли из 82-мм минометов две рабочие бригады, которые восстанавливали железнодорожные пути и водопровод на станции Майорск.

Офицеры СЦКК вывели ремонтников из-под обстрела и предприняли все меры для прекращения огня. После восстановления режима "тишины" ремонтные работы продолжались до следующего обстрела, который начался в 14:00.

По состоянию на 14:00 8 августа ремонтные работы водопровода в районе н.п. Майорск выполнены в полном объеме.

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По данным СЦКК, самая сложная ситуация образовалась на нейтральной территории в так называемой "серой зоне": из-за постоянного нарушения боевиками гарантий соблюдения режима "тишины" восстановить коммуникации там чрезвычайно трудно.

8 августа на перегоне Майорск – Никитовка работники железной дороги проводят работы по очистке путей от поваленных столбов электропередач.

"Для этого они въехали в "серую зону" на дрезине, оборудованной подъемным краном, но через 10 минут после начала работ со стороны НВФ ОРДО по ним открыли минометный огонь, и ремонтники были вынуждены вернуться в безопасное место", - отметили в СЦКК.

Сейчас ремонтные работы на перегоне Майорск – Никитовка продолжаются.