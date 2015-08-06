Заявление Бурджанадзе о "российском" Крыме не отображает настроения грузинского народа – посол

Официальный Тбилиси не разделил позицию Бурджанадзе относительно Крыма / Фото ZIK

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на пресс-конференции посол Грузии в Украине Михаил Уклеба.

«Она лидер партии, она сделала такое заявление. Конечно, я лично, как дипломат и как посол, не могу это одобрить. И это не отображает настроения грузинского населения», - подчеркнул посол.

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Как сообщал УНИАН, Бурджанадзе заявляла, что считает Крым частью России и не видит «никаких шансов, чтобы Крым когда-либо стал частью Украины".

Позже СМИ распространили информацию, что СБУ по представлению МИД запретила въезд в Украину Бурджанадзе, которая поддерживает аннексию Крыма. Причем соответствующее решение было принято еще во второй половине июля. В свою очередь в СБУ опровергли эту информацию.