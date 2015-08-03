СМИ: Бурджанадзе объявлена в Украине персоной нон грата

Продолжение: СБУ пока не решила, запрещать ли Бурджанадзе въезд в Украину.

Об этом сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на собственные источники. Согласно сообщению такое представление инициировано из-за ее публичных высказываний в поддержку аннексии Крыма Россией.

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СБУ еще во второй половине июля приняла такое решение и вынесла запрет на посещение Украины, свидетельствует источник.

Хотя срок действия запрета не уточняется, известно, что как правило, он выносится на 5 лет.

Об объявлении Нино Бурджанадзе невъездной в Украину сообщают также грузинские СМИ. В частности, издание APSNY.ge утверждает, что инициаторами вынесения запрета стали несколько общественных организаций, которые обратились в Министерство иностранных дел Украины, указав на недопустимые заявления грузинской оппозиционерки во время ее визита в Москву 10-11 июля. "Сейчас (Крым) российский. Да, мне кажется, что будет таким... Это не пророссийская позиция, это просто констатация факта", - заявила она. "Я могу констатировать, что не вижу никаких шансов, чтобы Крым когда-нибудь стал частью Украины", - заявила тогдагрузинский политик, добавив, что считает объективными результаты так называемого "референдума" о выходе Крыма из состава украины, выразив уверенность, что в нем приняло участие 90-95% жителей полуострова.