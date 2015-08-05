Ретранслятор в Крыму транслирует российские каналы в 6 районов Херсонщины - глава ОГА
Председатель Херсонской ОГА Андрей Путилов обеспокоен трансляцией российских каналов вдоль админграницы с Крымом.
Об этом он сказал во время заседания Кабинета министров, пишет Украинская правда.
По его словам, трансляция российских каналов ведется в 6 районах Херсонщины.
"Мы делаем все возможное, чтобы прекратить трансляцию российских телеканалов вдоль границы с Крымом. Однако ретранслятор в Красноперекопске находится на оккупированной территории, и 6 пограничных районов Херсонской области смотрят российские телеканалы", - сказал чиновник.
Читайте такжеВ Украине запретили еще три российских телеканалаОн отметил, что обращался с этим вопросом к СБУ, однако вопрос не решается.
"Враг пытается расшатать ситуацию изнутри", - подчеркнул он.
В феврале СБУ сообщала, что заблокировала "практически все" антиукраинские каналы.