Ретранслятор в Крыму транслирует российские каналы в 6 районов Херсонщины - глава ОГА

Об этом он сказал во время заседания Кабинета министров, пишет Украинская правда.

По его словам, трансляция российских каналов ведется в 6 районах Херсонщины.

"Мы делаем все возможное, чтобы прекратить трансляцию российских телеканалов вдоль границы с Крымом. Однако ретранслятор в Красноперекопске находится на оккупированной территории, и 6 пограничных районов Херсонской области смотрят российские телеканалы", - сказал чиновник.

Читайте такжеВ Украине запретили еще три российских телеканалаОн отметил, что обращался с этим вопросом к СБУ, однако вопрос не решается.

"Враг пытается расшатать ситуацию изнутри", - подчеркнул он.

В феврале СБУ сообщала, что заблокировала "практически все" антиукраинские каналы.