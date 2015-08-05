Яценюк поручил немедленно заменить руководство Закарпатской таможни

Об этом Яценюк заявил в ходе заседания правительства.

«После всего, что случилось в Закарпатье, смены руководства Закарпатской таможни не произошло, - сказал Яценюк. – Я прошу мне отчет, почему не выполнено поручение о том, чтобы полностью заменить весь состав Закарпатской таможни. Просто заменить руководство и не заменить нижние уровни – это не означает решить проблему в целом. Верх меняется, а низ остается на всех коррумпированных схемах».

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В то же время, присутствовавший на заседании правительства первый заместитель главы Государственной фискальной службы Сергей Билан сообщил, что в отношении руководства Закарпатской таможни проводится служебное расследование и руководители ведомства отстранены.