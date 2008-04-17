”Русский молодежный центр” Крыма требует запретить акции украинский националистов

«Русский молодежный центр» Крыма требует запретить проведение в Симферополе любых массовых акций представителей крымских организаций Конгресса украинских националистов, Украинской народной партии, Народного Руха Украины, Украинской республиканской партии «Собор», поскольку считает, что они несут «деструктивный характер».

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении председателя «Русского молодежного центра», депутата Верховной Рады Крыма Андрея КОЗЕНКО.

«Русский молодежный центр» Крыма напоминает, что на днях представители КУНа и других правых сил пикетировали Генконсульство России в Симферополе. «Пикетирующие особо цинично и оскорбительно выражались в устной форме и в своих лозунгах по отношению к Российской Федерации, русским по национальности гражданам, в том числе и проживающим в Крыму. «Русский молодежный центр» Крыма считает недопустимым подобное поведение по отношению к дружественной и братской стране – России, а также к русским по национальности и осуждает попытки украинских националистов посеять вражду между славянскими народами, унизить их честь и достоинство», - говорится в заявлении. «Русский молодежный центр» считает, что именно благодаря подобным акциям "общество Украины и раскалывается на две части: Юго-востока Украины и Западных областей".

В этой связи «Русский молодежный центр» обращается к мэру Симферополя и горсовету с просьбой «обратиться в судебном порядке о запрете проведения любых массовых мероприятий указанных организаций украинских националистов на территории города Симферополя, в основе своей они несут деструктивный характер для крымского общества».

Также Русский молодежный центр Крыма обращается в Главное управление юстиции в Автономной Республике Крым для рассмотрения вопроса «о деструктивной деятельности указанных организаций и запрета их деятельности на территории Крыма».

В комментарии УНИАН лидер Крымской организации КУН Василий ОВЧАРУК заявил, что Конгресс украинских националистов и его политические союзники выступают не против России, а против действий и заявлений отдельных российских чиновников, "которые претендует на суверенность Украинского государства". «Конгресс украинских националистов – это организация, которая борется за развитие самостоятельной и соборной Украинской державы, ее интеллектуальных сил. Это основа основ», - подчеркнул В.ОВЧАРУК.