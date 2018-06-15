16 апреля БЮТ начал качественно новый этап игры

Тимошенко пытается играть в беспроигрышные игры... Получилось, как в боксе. Тренеры часто говорят боксерам: если вовремя перенесешь удары с корпуса на голову, выиграешь. БЮТ перенес удары на голову. То есть на Главу государства. Да еще и в каком тоне!

Не так давно на партийном форуме „Батьківщини” Юлия Тимошенко похвасталась, что ее политическая сила в последние годы ведет „беспроигрышную игру”. Какие бы варианты развития событий ни реализовывались – „воины света” были и будут сверху. И это стремление к беспроигрышности прослеживается в логике всех действий команды Юлии Владимировны.

Свое первое премьерство она построила так, чтобы улучшить свое политическое положение в любом случае – не важно, осталась бы ЮВТ при власти, ушла бы в отставку. Говорят, попав в премьерский кабинет, она прежде всего поручила пиарщикам готовить сценарий отставки. И время до этой отставки было использовано с оптимальной эффективностью: в результате продуманной информационной работы против Ющенко и его команды президентский рейтинг в основном перетек к Тимошенко.

Юлия Владимировна прекрасно понимала, что второе пришествие в кресло главы правительства ее политические конкуренты попробуют обернуть к собственной выгоде. Испортить имидж Кабмина и премьера социально-экономическими грехами – и прекратить длительный политический всплеск Тимошенко и БЮТ. Она знала, что придется идти в отставку снова, чтобы чуть погодя получить всю полноту власти. Не суть важно, в президентском ли кресле, в премьерском ли. Вопрос заключался, как это теперь модно говорить, в тайминге. В расчете времени. Как говорил в 1917 году Ленин „вчера было рано, завтра будет поздно”.

16 апреля прозвучал громкий сигнал к началу качественно нового этапа игры. До тех пор Тимошенко и БЮТ вели напряженную работу по нейтрализации возможных негативных влияний стагфляции в стране на персональный и групповой рейтинг, а также по укреплению своих политических и административных позиций и аккумуляции ресурсов на вероятные досрочные парламентские и президентские выборы. Вина за инфляцию и экономическую рецессию перекладывалась на предыдущее правительство Януковича и внешние факторы. Зато очень сильно сыграла „фишка” из „Юлиной тысячей”, выданной части пенсионеров. Колбасу съели, а память осталась. Впридачу Тимошенко лично постоянно фигурировала на телеэкране с картинками „благоденствия” и „повышения процента жиров в масле”.

Как говорил Чарльз Дарвин, самая напряженая борьба – внутривидовая. Вину за политический кризис в правящей коалиции в БЮТ возлагали на Банковую и персонально на руководителя Секретариата Балогу. При этом прямых „наездов” на Президента БЮТ и Тимошенко покаизбегали. В парламенте блокировались попытки Ющенко перераспределить властные полномочия в интересах Президента как политического института путем принятия ряда законодательных актов, в том числе закона о Кабинете министров, и путем референдума об изменениях в Конституцию. В частности, в противовес президентскому Национальному конституционному совету была создана парламентская Конституционная комиссия, подконтрольная БЮТ и его ситуативному союзнику - Партии регионов.

Была проведена успешная борьба за доминирование во фракции НУ–НС. Под контролем Ющенко остались лишь до полутора десятков „балогиных” депутатов.

Продолжалась напряженная закулисная „толчея” в Конституционном Суде и Центризбиркоме. Из-под ковра вылетали то Сюзанна Станик, то Жанна Усенко-Черная. На этом фоне особенно смешно выглядели наезды обеих сторон внутридемократического конфликта со взаимными обвинениями в махровом „медведчукизме”. Ну и, конечно, в развале демократической коалиции, все больше напоминавшей альянс кота с собакой.

БЮТ не давал оппонентам „нагрузить” госбюджет дополнительными отраслевыми и социальными средствами, которые бы неизбежно пустили его „на дно”. Гремела «газовая война»: победителем, как всегда, вышла Юлия Владимировна, это она, мол, отстояла интересы Украины в переговорах с Кремлем. Велась напряженная борьба за возможность собрать средства от приватизации крупных предприятий, в частности Укртелекома и Одесского припортового, следовательно, за контроль над Фондом госимущества. Противостояние между правительством и Банковой вылилось в настоящую войну, которая из „холодной” перерастала в „горячую”. Реплики Балоги и представителей команды Тимошенко, особенно Александра Турчинова, становились просто хамскими.

Но развязка наступила именно 16 апреля. Получилось, как в боксе. Тренеры зачастую говорят боксерам: если вовремя перенесешь удары с корпуса на голову, выиграешь. БЮТ в этот знаменательный день перенес удары с корпуса (с Балоги и Секретариата Президента) на голову. То есть на сам Главу государства. Да еще в каком тоне! „Угроза независимости Украины”!

Параллельно, по словам работников избирательного штаба БЮТ, им была дана установка начинать подготовку к осенним парламентским выборам.

Что ж, время для отставки действительно созрело. Электоральный эффект „Юлиной тысячи” медленно заглох, экономические прогнозы, очень мягко говоря, неутешительны. У Тимошенко и ее блока пострадал киевский рейтинг, а это очень неприятный сигнал. Как правило, следом за ментально более развитым Киевом такие тенденции распространяются на Центр Украины, а там, гляди, и пассионарный Запад зацепит.

Созрела необходимость нового сильного электорального раздражителя. Никаких Америк изобретать нет необходимости. У нас любят обиженных премьеров. Что ярко доказывает политическая история Кучмы и Ющенко. Если вариант премьерства перестает быть выигрышным, переходим к выигрышному варианту не-премьерства.

А значит – пора собираться опять в отставку. Опять эфир на „Интере”. В этот раз не просто залп по преемнику Порошенко в роли „любого друзя” Балоги, но и по самому Виктору Андреевичу. Спасибо за демократию в Украине, но, мол, больше развивать ее он не способен. Испортился. Окружил себя не теми. Затормозил то, что нужно. Повлек развал коалиции. Инфляцию. Стагфляцию. Коррупцию. Поедание младенцев.

Правда, отставка довольно условная выходит. До формирования новой коалиции Юлия Владимировна, по Конституции, будет исполнять обязанности. И эти обязанности будет трактовать, скорее всего, как интенсивную критику Президента, Балоги, Януковича и других „угроз украинской независимости”. Вплоть до самих осенних выборов. Ведь новой коалиции не будет, поскольку простая арифметика в парламенте не работает, коалицию формируют фракции. А во фракции НУ–НС на „ширку” большинства не наберется. Ну а технология „выемки” трети парламента уже откатана.

Логично допустить, что цель БЮТ – монополизация „оранжевого” сектора электората, решающее послабление Ющенко, выброс из реальной политики „Нашей Украины”, поглощение ее остатков и создание на некоторое время „двухструнки” с Партией регионов. Иллюзии ахметовского крыла ПР могут очень помочь Юлии Владимировне. Вариант с повышением проходного барьера в ВР и изменениями в Конституцию со смещением властных полномочий в сторону парламента и правительства будет не просто выигрышным. Он будет идеальным.

Так же беспроигрышно строится игра на уровне Киева. Весьма вероятно, Турчинов мэром не станет. Рейтинг не тот. Что же касается Киевсовета, то реальные рейтинги БЮТ обладают способностью каким-то чудом вырастать на выборах на 8–10%. Кроме того, Тимошенко, имея в Киевсовете около 40 депутатов из 120, явно подомнет фракции НУ–НС, Блока Кличко, коммунистов (которым якобы помогут пройти в Киевсовет) и Блока Омельченко. Литвиновцы и катеринчуковцы – под вопросом, поскольку их было бы справедливее назвать „хмельницкими”.

А потому есть два варианта – идеальный и просто выигрышный. Идеальный: БЮТ контролирует большинство в две трети Киевсовета. И простым голосованием отправляет в отставку вероятного победителя (а выборы, скорее всего, пройдут в один тур) на выборах мэра - Черновецкого. Просто выигрышный: двух третей нет. Тогда собранные свидетельства нарушений избирательного законодательства передаются в суд – и выборы „заваливают” в судебном порядке. Говорят, уже и юристы подобраны на сбор доказательств, и суд выбран не без помощи Василия Онопенко и Виктора Медведчука. Оба варианта (второй с большими затратами времени и усилий) приводят к назначению новых выборов в Киеве, которые совпадают по времени с выборами парламентскими. А в период до выборов в Киевсовете заседает старый состав, где после решения киевского теризбиркома большинство будет контролировать БЮТ. Следовательно – он изберет нового секретаря Киевсовета. И создаст все условия для оптимального результата БЮТ на следующих выборах.

Фраза „победить Тимошенко способна лишь сама Тимошенко” уже стала трюизмом в статьях украинских журналистов. Но очень похоже, что это правда. Более того, такая вероятность выглядит высокой, учитывая самоуверенность и головокружение от успехов, которое наблюдается сегодня в БЮТ. Особенно если Юлия Владимировна забудет предостережение великого Макиавелли: „Победа никогда не бывает полной в такой мере, чтобы победитель мог ни с чем не считаться, особенно же – попирать справедливость”.

Николай Писарчук