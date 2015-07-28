Порошенко уверяет, что государство не будет давить на процесс создания единой церкви

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на встрече с представителями Всеукраинского совета церквей.

«Такая уж традиция православной ойкумены: почти в каждой независимой православной стране есть независимая автокефальная церковь. Посмотрим на карту в алфавитном порядке: Болгария и Грузия, Греция и Кипр, Румыния и Сербия. Почему Украина другая? С чего бы это мы должны быть исключением из правила? Но я, как президент и глава государства, уверяю: государство не будет предпринимать никаких насильственных шагов, никакого давления. Мы должны беречь межконфессиональный мир как зеницу ока. Преодоление разделения в украинском православии должно стать основой прежде всего самих верующих. Власть радуется, если намечается прогресс в объединительных процессах, равно как и огорчается, когда мелкие амбиции некоторых церковных иерархов отдаляют всех нас от великой цели», - отметил Порошенко.

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«Определенная нестандартность нашей ситуации требует и поиска неординарных решений. Они явно своевременны. Отсутствие организационного единства не должно оставаться препятствием для диалога, взаимопонимания, евхаристического объединения. Особенно в условиях Отечественной войны, которую украинский народ ведет, защищаясь от российской агрессии, - подобно тому как во времена Владимира давал отпор орде, которая двигалась с востока», - отметил Порошенко.

Он добавил, что уникальность Киевской христианской традиции, украинского многоконфессионального пространства, которому сойственны толерантность, согласование интересов различных религиозных групп, может быть примером для многих европейских государств.

«Благодарю за это достижение Всеукраинский совет церквей и религиозные организации. Наша способность к единству в многообразии, наша готовность плечо к плечу мужественно противостоять российской агрессии является лучшим свидетельством зрелости украинской нации и государства и одновременно убедительным индикатором нашей европейскости», - подчеркнул глава государства.

Как сообщал УНИАН, в Киеве проходят мероприятия по случаю Дня крещения Киевской Руси и 1000-летия упокоения святого равноапостольного князя Киевского Владимира Великого – создателя средневекового европейского государства, крестителя Руси-Украины.

Ранее утром президент Порошенко принял участие в торжественном молебне по случаю Дня крещения Киевской Руси и 1000-летия упокоения князя Киевского Владимира Великого.

Службу отслужил святейший патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет.