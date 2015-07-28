Янукович готов свидетельствовать по собственному делу в режиме онлайн - адвокаты

По словам адвокатов, они имеют соответствующий документ, заверенный у нотариуса, под которым Янукович поставил свою подпись, передает ТСН.

Согласно документу, экс-президент собирается свидетельствовать в режиме видеоконференции.

Кроме того, сейчас в Апелляционном суде рассматривается апелляция, поданная адвокатами Януковича. В свою очередь адвокаты экс-президента утверждают, что уголовное дело против Януковича является необоснованным.

Читайте такжеГПУ скоро сообщит Януковичу о подозрении в госизмене и создании преступной группировки

Читайте такженачале процедуры заочного осуждения

«На сегодня начата процедура заочного осуждения в пяти уголовных производствах в отношении шести человек: бывшего президента Януковича, бывшего председателя Нацбанка Арбузова, бывшего министра доходов и сборов Клименко, бывшего министра здравоохранения Богатыревой и ее заместителя Стащенко, бывшего заместителя министра доходов и сборов Игнатова», - сказал глава ГПУ.