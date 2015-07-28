Янукович готов свидетельствовать по собственному делу в режиме онлайн - адвокаты
Адвокаты экс-президента Виктора Януковича, который в феврале 2014 года бежал в Россию, заявили, что он согласился свидетельствовать по своему делу.
По словам адвокатов, они имеют соответствующий документ, заверенный у нотариуса, под которым Янукович поставил свою подпись, передает ТСН.
Согласно документу, экс-президент собирается свидетельствовать в режиме видеоконференции.
Кроме того, сейчас в Апелляционном суде рассматривается апелляция, поданная адвокатами Януковича. В свою очередь адвокаты экс-президента утверждают, что уголовное дело против Януковича является необоснованным.
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«На сегодня начата процедура заочного осуждения в пяти уголовных производствах в отношении шести человек: бывшего президента Януковича, бывшего председателя Нацбанка Арбузова, бывшего министра доходов и сборов Клименко, бывшего министра здравоохранения Богатыревой и ее заместителя Стащенко, бывшего заместителя министра доходов и сборов Игнатова», - сказал глава ГПУ.