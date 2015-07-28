Минфин утвердит перечень стран, не борющихся с отмыванием "грязных" денег и финансированием терроризма

17:08, 28 июля 2015
Политика
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Об этом говорится в постановлении правительства №510, опубликованном на веб-портале Кабмина.

УНИАН

Кабинет министров Украины поручил Государственной службе финансового мониторинга определять, а Министерству финансов утверждать перечень стран, не выполняющих рекомендации международных и межправительственных организаций в сфере борьбы с отмыванием средств, полученных незаконным путем, и финансированием терроризма и распространения оружия массового поражения.

Об этом говорится в постановлении правительства №510, опубликованном на веб-портале Кабмина.

"Перечень государств (территорий), которые не выполняют или ненадлежащим образом выполняют рекомендации международных, межправительственных организаций, осуществляющих деятельность в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма или финансированием распространения оружия массового уничтожения, формируется Государственной службой финансового мониторинга и утверждается Министерством финансов", - говорится в постановлении.

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При этом, согласно решению правительства, государства включаются в список на основании выводов Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), международных, межправительственных организаций, деятельность которых направлена на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма ,или финансированию распространения оружия массового уничтожения.

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