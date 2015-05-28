Турчинов: РФ размещает наступательное ядерное оружие в Крыму

Об этом заявил секретарь СНБО Александр Турчинов в рамках 8-го Киевского форума по безопасности.

Читайте такжеРФ развернула системы, которые могут использоваться как ядерное оружие - НАТО

"Угроза России не локальная, она глобальная. И одно из доказательств этого - это системная работа, которая проводится Российской Федерацией по размещению на временно захваченной территории Автономной республики Крым наступательных ядерных вооружений. Я подчеркиваю: это не является, знаете, информацией, которая базируется на Интернет-изданиях. Это четкие доказательства, четкая доказательная база, которая предоставляется нашими спецслужбами всем нашим стратегическим партнерам", - подчеркнул Александр Турчинов.

По словам секретаря СНБО, речь идет о ядерном оружии как наземного, морского, так и воздушного базирования.