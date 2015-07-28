Порошенко назначил нового руководителя Антитеррористического центра СБУ

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ №453/2015 «О руководителе Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины».

Соответствующий документ обнародован на официальном сайте главы государства. «Утвердить Маликова Виталия Владимировича - первого заместителя Председателя Службы безопасности Украины - руководителем Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины», - говорится в указе. Читайте такжеВ Администрации президента намекнули, что новым главой СБУ может стать военный АТО Как сообщал УНИАН, 19 июля президент Украины своим указом назначил Виталия Маликова первым заместителем председателя Службы безопасности Украины, уволив его с должности заместителя председателя СБУ.

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