Штаб Березенко заявил о его победе по результатам параллельного подсчета

Как отмечается в сообщении штаба, на утро штаб имеет 100% протоколов участковых избирательных комиссий с «мокрыми» печатями.

В штабе подчеркнули, что Березенка поддержали 17,777 тыс. черниговцев, а его ближайшего конкурента, кандидата от партии "Укроп" Геннадия Корбана – 7,381 тыс. Разрыв между кандидатами составляет более 10 тыс. голосов. В целом на выборах 26 июля проголосовали 51,462 тыс. избирателей.

Читайте такжеГлава ЦИК: Голосование в Чернигове прошло без существенных нарушений"Надеемся, что у наших оппонентов хватит мужества признать результаты выборов и не противиться волеизъявлению черниговцев", - подчеркнули в штабе Березенка.

Как сообщал УНИАН, согласно результатам обработки 91.56% протоколов участковых избирательных комиссий в округе № 205, по Березенка проголосовали 35.88% избирателей, за Корбана - 14.87%.

Вместе с тем по результатам трех из четырех экзит-поллов на промежуточных выборах в 205-м округе в Чернигове побеждает Корбан.

Справка УНИАН. В Чернигове, в избирательном округе №205, 26 июля состоялись промежуточные выборы народного депутата Украины. В бюллетени было внесено 91 фамилия. В избирательные списки включены почти 150 тыс. человек, работали 83 участка.