Саакашвили почти вдвое сократил численность сотрудников подразделений Одесской ОГА

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее распоряжение «Структура и предельная численность работников структурных подразделений Одесской областной государственной администрации» Саакашвили подписал 23 июля.

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В распоряжении, текстом которого располагает УНИАН, сказано, что численность сотрудников - 401 человек. Из ранее функционирующих почти 30 подразделений, в которых работало около 800 человек, согласно распоряжению, остается 13.

Часть департаментов (управлений) объединенны, например, здравоохранения и социальной защиты населения, по делам детей - с управлением по делам молодежи и спорта, управления культуры, национальностей и религии - с управлением охраны объектов культурного наследия и прочее.

Крупнейшие подразделения - аппарат ОГА (76 человек), департамент «Агентство по вопросам инвестиций и развития» и департамент финансов (по 50 сотрудников в каждом). Наименьшие по численности - отдел транспорта и морехозяйственного комплекса, а также отдел внутреннего аудита «Генеральная инспекция» (по 6 человек).

Как сообщал УНИАН, ранее председатель Одесской областной государственной администрации Саакашвили заявлял, что намерен значительно сократить численный состав ОГА, аргументируя тем, что старая структура неэффективна.