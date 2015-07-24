Прокурор Шапакин должен найти более 6 миллионов гривень для залога до 27 июля

Об этом корреспонденту УНИАН сказал защитник Шапакина Павел Насадчук.

"Суд нам установил дополнительную сумму залога, которую обязал уплатить в течение пяти дней, пяти суток с момента оглашения, то есть с 21-го числа. Пять дней, учитывая то, что последний день - это выходной день, то он переносится на первый рабочий, таким образом, на 27-е число", - сказал Насадчук.

Как отметил адвокат, "если к этому числу дополнительный залог не будет внесен Шапакиным или кем-либо из других лиц для обеспечения выполнения его процессуальных обязанностей, он будет взят под стражу".

По словам защитника, сейчас он не владеет информацией о возможном внесении Шапакиным залога.

Ранее, после оглашения решения Печерского районного суда Киева, за Шапакина был внесен залог в размере 3,2 млн грн.

Сегодня полный текст постановления Апелляционного суда столицы объявил судья-докладчик Виктор Глиняный. В результативной части постановления указано, что досудебное расследование в отношении Шапакина может длиться до 6 сентября 2015 года.

Читайте такжеАрестованный по подозрению во взяточничестве Корниец заявляет, что дело против него сфабриковали

"Применить в отношении Шапакина Владимира Владимировича меру пресечения в виде содержания под стражей до 5 сентября 2015 года. Определить Шапакину Владимиру Владимировичу залог в размере пяти тысяч минимальных заработных плат, что в сумме составляет 6 млн 400 тыс. грн в национальной денежной единице, с учетом суммы залога, внесенного согласно постановлению следственного судьи Печерского райсуда города Киева 7 июля 2015 года, которая может быть внесена как самим подозреваемым, так и другим физическим или юридическим лицом залогодателем на расчетный счет Апелляционного суда города Киева", - объявил судья.

В постановлении определен пятидневный срок для внесения указанного размера залога.

Как сообщал УНИАН, 21 июля Апелляционный суд Киева частично удовлетворил апелляцию прокуратуры, сохранив избрание меры пресечения в виде ареста Шапакину и изменил право внесения залога в размере 6,4 млн грн.