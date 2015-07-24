Прокурор Шапакин должен найти более 6 миллионов гривень для залога до 27 июля
Арестованный по подозрению во взяточничестве экс-первый заместитель начальника Главного следственного управления Владимир Шапакин по решению Апелляционного суда должен внести залог в 6,4 млн грн до 27 июля.
Об этом корреспонденту УНИАН сказал защитник Шапакина Павел Насадчук.
"Суд нам установил дополнительную сумму залога, которую обязал уплатить в течение пяти дней, пяти суток с момента оглашения, то есть с 21-го числа. Пять дней, учитывая то, что последний день - это выходной день, то он переносится на первый рабочий, таким образом, на 27-е число", - сказал Насадчук.
Как отметил адвокат, "если к этому числу дополнительный залог не будет внесен Шапакиным или кем-либо из других лиц для обеспечения выполнения его процессуальных обязанностей, он будет взят под стражу".
По словам защитника, сейчас он не владеет информацией о возможном внесении Шапакиным залога.
Ранее, после оглашения решения Печерского районного суда Киева, за Шапакина был внесен залог в размере 3,2 млн грн.
Сегодня полный текст постановления Апелляционного суда столицы объявил судья-докладчик Виктор Глиняный. В результативной части постановления указано, что досудебное расследование в отношении Шапакина может длиться до 6 сентября 2015 года.
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"Применить в отношении Шапакина Владимира Владимировича меру пресечения в виде содержания под стражей до 5 сентября 2015 года. Определить Шапакину Владимиру Владимировичу залог в размере пяти тысяч минимальных заработных плат, что в сумме составляет 6 млн 400 тыс. грн в национальной денежной единице, с учетом суммы залога, внесенного согласно постановлению следственного судьи Печерского райсуда города Киева 7 июля 2015 года, которая может быть внесена как самим подозреваемым, так и другим физическим или юридическим лицом залогодателем на расчетный счет Апелляционного суда города Киева", - объявил судья.
В постановлении определен пятидневный срок для внесения указанного размера залога.
Как сообщал УНИАН, 21 июля Апелляционный суд Киева частично удовлетворил апелляцию прокуратуры, сохранив избрание меры пресечения в виде ареста Шапакину и изменил право внесения залога в размере 6,4 млн грн.