Санкции Евросоюза будут действовать, пока Россия не выполнит Минские соглашения - Брок

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге в Киеве.

"Согласно отчетам ОБСЕ, очевидно, что Россия продолжает поставлять оружие на восток Украины, и санкции против России со стороны наших стран будут ослаблены лишь в случае выполнения Минских договоренностей", - сказал Брок.

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Председатель Комитета Европарламента по иностранным делам вновь осудил дестабилизационные действия РФ, которые нарушают территориальную целостность Украины.

По его словам, для достижения долгосрочного мира на Донбассе нет альтернативы Минским соглашениям.

Брок также приветствовал шаги Украины по выполнению Минских соглашений, особенно по внесению изменений в Конституцию в части децентрализации.