СМИ: Кремль готовится к осенним "майданам" по всей России

Об этом сообщает со ссылкой на свои источники "Независимая газета".

По словам российских экспертов, хотя на данный момент уровень протестных настроений в РФ находится на минимуме, но продолжение кризисных явлений может быстро изменить ситуацию уже осенью. Главной задачей данных структур является мониторинг протестной активности на стадиях ее зарождения. Сообщается, что появляющиеся недовольства российские власти стараются сразу же "гасить": через прямые контакты с их организаторами или через создание разного рода рабочих групп и т.д.

Как говорят эксперты, создание данных команд быстрого реагирования на проблемы связано с опасениями власти насчет того, что текущая протестная апатия скоро может закончиться. Ведь кризис в России сильнее всего ударил именно по региональным бюджетам, а в своих бедах население склонно обвинять, прежде всего, наиболее близких к ним начальников.

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"В связи с падением экономики и уровня жизни недовольство населения может проявиться везде. Прогнозируются так называемые трудовые протесты, связанные с невыплатой зарплат, сокращениями врачей и т.д. Потенциально они быстро политизируются, так что создание мониторинговых структур, да еще и во главе с силовиками, указывает, что власти к этому заранее готовятся", - сказал сотрудник исследовательской организации Левада-Центр Денис Волков.

Глава Политической экспертной группы Константин Калачев считает, что в любой областной администрации РФ на данный момент размышляют над вариантами реакции на протесты и разрабатывают сценарии, как их быстро нейтрализовывать.

"У власти есть и понимание того, что Резервный фонд скоро закончится, а для цепной реакции, способной привести к массовым протестам, может быть достаточно любого незначительного события. Вот и кинулись создавать штабы, чтобы попытаться подготовиться заранее", - заявил первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин.