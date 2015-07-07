Протесты в Ереване: митингующие в понедельник вечером вновь собрались на площади Свободы

Об этом сообщает Радио Азатутюн.

Выступая перед собравшимися, активисты осудили, по их словам, насилие со стороны полиции во время дневной операции по разблокированию проспекта Баграмяна, на котором, начиная с 23 июня, проходила круглосуточная акция протеста.

Выступающие представляли различные мнения по вопросу о том, какую тактику отныне должно избрать протестное движение. Один из активистов заявил, что им нужно переходить от социальных требований к политическим.

Один из координаторов протестов на проспекте Баграмяна, Давид Санасарян, между тем, объявил о начале голодовки. Он заявил, что эта голодовка не направлена против властей, а является своеобразным призывом к гражданам страны выйти на площадь. Он добавил, что прекратит голодовку тогда, когда на площади соберется народ, чтобы вновь пойти на проспект Баграмяна.

Тем временем, замначальника Полиции Еревана Валерий Осипян предупредил участников акции протеста о том, что полиция не допустит шествия к проспекту Баграмяна.

Выступающие на митинге также отмечали в своих речах, что полиция стянула большие силы к площади Свободы. Однако активисты заявили, что не боятся полиции.

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После совещаний лидеры протеста объявили, что протестующие останутся на площади Свободы. Они также предложили в четверг вечером собраться на митинг на площади, чтобы определить дальнейшие шаги.

Ранее Радио Азатутюн сообщало, что в понедельник, 6 января после полудня полиция разобрала баррикады на проспекте Баграмяна в Ереване.

Полиция дала нескольким десяткам демонстрантов всего 40 минут на то, чтобы они сами разобрали баррикады, в то же время выставив полицейский кордон между мусорными баками, из которых были построены баррикады, и участниками протеста.

Приблизительно в 12:40 представители правоохранительных органов вместе с компанией «Санитек» приступили к демонтажу баррикад.

Как сообщал УНИАН, перед этим правоохранительные органы Армении предупредили, что намерены возобновить движение по перекрытому уже две недели проспекту Маршала Баграмяна в Ереване.

"Полиция еще раз, и в последний раз предлагает организаторам и участникам собрания сегодня до 12:30 (местного времени) добровольно устранить блокирование проспекта Маршала Баграмяна", - заявили правоохранители.

В противном случае, в обозначенное время стражи порядка начнут освобождать одну из ключевых транспортных артерий столицы.