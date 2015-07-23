Геращенко считает, что проблемы коалиции связаны с вмешательством внешних сил

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил народный депутат от "Народного фронта" Антон Геращенко.

"Что касается ситуации внутри коалиции, то, безусловно, если бы в работу парламента наоборот не вмешивались внешние силы, в том числе со стороны Администрации президента, то парламент бы работал более стабильно", - сказал Геращенко.

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Народный депутат считает, что стабильная работа нынешней коалиции необходима для избежания новых выборов в Верховную Раду уже в этом году.

"Я думаю, что другого пути, кроме этой коалиции, которая у нас есть, сейчас – нет. Еще одних выборов, страна в этом году не перенесет", - отметил нардеп.

Ранее УНИАН сообщал, что по словам лидера фракции партии “Блок Петра Порошенко” Юрия Луценко, коалиция сейчас находится в суперкризисном состоянии. Он отметил, что “греческая болезнь популизма” все острее сказывается в работе коалиции.