БЮТ требует от Ющенко прекратить травлю правительства

Фракция БЮТ требует от Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО прекратить травлю правительства и разрушение коалиции демократических сил.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в заявлении БЮТ, текст которого был сегодня обнародован лидером фракции Иваном КИРИЛЕНКО.

В заявлении отмечается, что глава государства и его окружение в угоду политическим интересам тотально разрушают все начинания демократической коалиции и правительства.

В частности, заблокированы все антикоррупционные программы Кабинета Министров в сфере рынка земли, что способствует сохранению коррупционных схем, разрушающих Украину.

«Сознательно раздувается паника вокруг инфляции в стране», - говорится также в заявлении.

Кроме того, И.КИРИЛЕНКО отметил, что блокируется и разрушается процесс цивилизованной приватизации, под угрозой оказывается выполнение государственного бюджета и социальной политики правительства.

«Окружение Президента пытается взять под свое крыло теневые схемы в газовой сфере за счет национальных интересов», - отмечается в заявлении.

Кроме того, фракция БЮТ считает, что СНБО сегодня превращен в центр противостояния правительству.

«Окружение Президента фактически защищает коррумпированное руководство Фонда государственного имущества и Киевской мэрии», - говорится в заявлении.

По мнению БЮТ, такими действиями сознательно вносится разлад в демократическую коалицию, они позорят Украину.

«Фракция БЮТ требует от Президента Украины как главы государства не утратить очередной шанс для демократического развития украинского государства, прекратить разрушение и уничтожение демократической коалиции», - отмечается в заявлении.

БЮТ также требует от Президента немедленно отменить все указы и нормативные акты, которые блокируют работу правительства.

«Мы настаиваем вернуть деятельность Совета национальной безопасности и обороны в государственническую суть и очистить эту структуру от случайных людей», - отмечается в заявлении.

В БЮТ также отмечают, что определенные инициативы, которые разрабатываются в Секретариате Президента – в частности относительно прямого президентского правления и срочного референдума по Конституции, – получат адекватный ответ.

При этом фракция БЮТ отмечает, что заявление никоим образом не касается фракции “Наша Украина – Народная самооборона” в парламенте.

В БЮТ также подчеркивают, что единственным выходом из сложившейся ситуации является внесение изменений в Конституцию.