США согласились помочь Саакашвили реформировать таможню

Как передает корреспондент УНИАН, подписание документа состоялось сегодня в Одессе.

США также окажут содействие обладминистрации в оказании бесплатных юридических услуг волонтерам, обучении полицейских. Как отметил Браунфилд, США помогут команде главы ОГА создать открытый, прозрачный порядок подбора кадров.

"Такой порядок предоставит такие кадры, которые не будут заниматься коррупцией. Мы будем работать вместе с командой губернатора, чтобы приобщить гражданское общество ко всем мероприятиям по борьбе с коррупцией", - сказал Браунфилд, акцентировав, что США полностью поддерживают антикоррупционную борьбу в Одессе.

По словам Саакашвили, в Одессе будет работать единая служба, которая займется вопросами коррупции.

"Соединенные Штаты будут помогать бороться с коррупцией, с организованной преступностью, так как в Одессе – это большая проблема. Мы создадим здесь новую таможню технической группой, которую вместе с нами будут создавать Соединенные Штаты", - отметил Саакашвили.

Во время подписания меморандума также отмечалось, что США принимают активное участие в создании нового центра административных услуг, а в августе Одессу начнет патрулировать новая полиция, сотрудников которой помогают обучать американские инструкторы.

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Глава ОГА также акцентировал, что США впервые подписали такой меморандум с отдельным украинским регионом.