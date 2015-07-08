Патрульная полиция в Одессе начнет действовать уже в сентябре - Порошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Петр Порошенко сообщил на совещании с председателями областных, Киевской городской государственных администраций с участием руководства центральных органов власти и правоохранительных органов в Одессе.

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"С нетерпением жду сентября..., когда мы в Одессе запустим патрульную полицию", - сказал глава государства.

Как сообщал УНИАН, Министерство внутренних дел Украины в свою очередь планирует, что патрульная полиция в Одессе и Львове начнет работать с 20 августа.

Кроме этого, в Одессу прибудут полицейские из США для тренинга сотрудников создаваемой патрульной полиции.